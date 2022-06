Pedro Figueiredo e Pedro Lencart dentro do cut provisório do Empordà Challenge

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Pedro Lencart concluíram a ronda inaugural dentro do cut provisório do Empordà Challenge, torneio do Challenge Tour, que está a decorrer no traçado do Empordà Golf (Par 70), em Girona.

Os dois representantes nacionais terminaram os primeiros 18 buracos com 70 pancadas, num dia de muito vento, e empatados na 47.ª posição do 'leaderboard' da prova dotada de 250 mil euros em prémios monetário.

Enquanto Figueiredo, membro efetivo do Challenge Tour, assinou cinco 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 4, 8, 10 e 13, três 'bogeys' (uma acima) no 14, 15 e 16 e um 'duplo-bogey' (duas acima) no 11, Lencart registou três 'birdies' no 8, 10 e 18, um 'bogey' no 3 e um 'duplo bogey' no 14.

Já João Girão, o terceiro representante nacional, que, à semelhança de Lencart, está a jogar o torneio com um 'wild card', completou a volta de abertura com 72 pancadas, duas acima do Par, figurando, empatado, no 85.º posto entre os 156 jogadores do 'field', a apenas um 'shot' do 'cut'.

A comandar o Emmpordà Challenge estão os espanhóis Alejandro Del Rey e Manuel Elvira e o finlandês Matias Honkala, todos com 66 pancadas, quatro abaixo do Par, e uma vantagem mínima sobre o grupo e 12 jogadores que partilha o quarto lugar.