Pedro Figueiredo é quinto colocado no Betfred British Masters

O português Pedro Figueiredo está integrado no grupo de golfistas classificados no quinto lugar do Betfred British Masters, em Inglaterra, após completar a primeira volta com 66 pancadas, cinco abaixo do par do campo (71).

Na ronda inaugural do torneio, que decorre em Newcastle, Figueiredo registou oito 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima), dividindo a quinta posição com outros três golfistas.

Já o outro golfista luso em prova, Ricardo Santos, fechou a primeira volta em 122.º lugar, com 75 'shots', quatro acima do par, tendo anotado no cartão três 'birdies', cinco 'bogeys' e um 'double-bogey' (duas pancadas acima do par).

O Betfred British Masters, que decorre até sábado, é liderado pelo escocês David Law, com 64 pancadas, sete abaixo do par.