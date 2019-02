Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia falham o 'cut' em Perth

Os portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia falharam esta sexta-feira o apuramento para as duas últimas voltas do torneio de Perth, prova do circuito europeu de golfe.Pedro Figueiredo ficou no 86.º lugar, com 145 pancadas (uma acima do par), ao marcar hoje 72 (par), com três 'birdies' (uma abaixo) e três 'bogeys' (uma acima).Por seu lado, Ricardo Melo Gouveia cumpriu a segunda volta em 75 pancadas (três acima), para um total de 150 (seis acima), ao somar dois 'birdies' e cinco 'bogeys'.Os 66 primeiros passaram o 'cut', que fechou em 143 pancadas (uma abaixo do par).O ISPS Handa World Super 6 Perth é liderado por um quarteto, formado pelo belga Thomas Pieters, o neozelandês Ryan Fox, o australiano Matthew Griffin e o tailandês Panuphol Pittayarat, todos com 136 pancadas (oito abaixo do par).