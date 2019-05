Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia representam Portugal no Golfsixes Cascais

Os golfistas Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia vão representar a seleção portuguesa no GolfSixes Cascais, um torneio de duelos em seis buracos que se realiza em Portugal, depois de duas edições em Inglaterra.Pedro Figueiredo, que conquistou na temporada passada o seu primeiro título no Challenge Tour, ao vencer na Bélgica, garantindo depois a subida ao escalão máximo, o European Tour, e Melo Gouveia, que foi o número um do Challenge Tour em 2015, vão representar a equipa lusa na prova, que decorrerá em 7 e 8 de junho, no Oitavos Dunes, em Cascais.De acordo com comunicação do gabinete de imprensa da Federação Portuguesa de Golfe, por ser o país organizador, Portugal beneficiou de um 'wild card' (convite)."Estou muito entusiasmado com o GolfSixes em Cascais. Para mais, perto de Lisboa, onde cresci e ainda vivo. É um torneio divertido, que se revelou bem popular entre os jogadores e os adeptos nos seus primeiros dois anos. Não tenho dúvidas de que o público português irá adorá-lo. Espero que o Ricardo e eu possamos proporcionar bons espetáculos, para encorajar os mais jovens a praticarem golfe", disse Pedro Figueiredo, de 27 anos.Ricardo Melo Gouveia, que se tornou em 2016 no primeiro e único português a entrar no top-100 do ranking mundial, afirmou: "Estou mesmo motivado por jogar ao lado do Pedro no GolfSixes Cascais. Será a primeira vez que iremos jogar juntos desde que passámos a profissionais e tenho a certeza de que irá trazer-nos de volta alguns dos bons momentos que passámos juntos como amadores.""Tive a sorte de jogar o GolfSixes há dois anos [ao lado de Filipe Lima], em Inglaterra, e foi uma semana muito divertida. Creio que é muito positivo para o golfe português sermos os anfitriões de um evento tão inovador e inclusivo, que apresenta jogadoras ao lado de jogadores. Será um grande torneio e espero que os fãs acorram em força", acrescentou Melo Gouveia, também de 27 anos.O GolfSixes Cascais é uma competição com um formato inovador, em que as equipas competem entre si em duelos de apenas seis buracos.Na edição passada, a prova passou a integrar equipas femininas e equipas mistas, tendo este ano saído pela primeira vez do Reino Unido, para ser disputado em Cascais.O GolfSixes em Cascais vai seguir o mesmo formato de 2018, com quatro equipas beneficiárias de 'wild card' -- que integram estrelas do golfe feminino e masculino - a juntarem-se às outras 12 formações que irão representar os seus países, sendo cada seleção nacional constituída por dois jogadores do European Tour.