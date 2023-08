Pedro Figueiredo e Ricardo Santos com duas boas semanas no DP World Tour

Pedro Figueiredo e Ricardo Santos encerraram uma série de dois torneios com bons resultados no DP World Tour, a primeira divisão do golfe profissional europeu.

Neste Domingo terminou o D+D Real Czech Masters, de dois milhões de dólares em prémios monetários, e Pedro Figueiredo integrou o grupo dos 22.º classificados, enquanto Ricardo Santos empatou na 31.ª posição.

"Figgy" totalizou 275 pancadas, 13 abaixo do Par do Albatross Golf Resort, em Praga, na Rep. Checa, após voltas de 67, 67, 72 e 69. Chegou a andar no top-5 da classificação geral e embolsou um prémio de 20.387,71 euros. Na Corrida para o Dubai, ascendeu ao 144.º posto, uma melhoria de 6 posições.

No final da temporada, os 118 primeiros garantem o cartão de ‘full member’ para continuarem no DP World Tour.

Quanto ao mais velho dos irmãos Santos, somou 277 pancadas, 11 acima do Par, entregando cartões de 72, 68, 70 e 67. Foi um percurso de trás para a frente, ocupando no final de cada dia o lugar 99.º, 55.º, 48.º e 31.º. O seu prémio foi de 14.062,88 euros e no ranking europeu surge no 163.º posto, um progresso de 5 degraus.

Na semana anterior, no ISPS HANDA World Invitational presented by AVIV Clinics, disputado em Galgorm Castle, na Irlanda do Norte, inverteram-se as posições e foi Ricardo Santos o melhor português.

Santos foi 11.º, a sua melhor classificação do ano no DP World Tour, com 278 (68+71+71+68), -3, onde arrecadou 25.359,27 euros.

Nesse evento da Irlanda do Norte, de 1,5 milhões de dólares em prémios, "Figgy" foi 38.º com 287 (70+69+74+74), +6, que valeu-lhe 9234,08 euros. A sua melhor prestação do ano foi um 14.º posto (-1) no Porsche European Open, em junho, na Alemanha.

Ainda no ISPS HANDA World Invitational presented by AVIV Clinics, houve um terceiro português a participar, Ricardo Melo Gouveia, mas não passou o cut. Fez 214 (70+72+72), +3 e não se apurou para a última volta por 1 única pancada.

Esta semana, Ricardo Melo Gouveia regressou ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia, onde também não passou o cut no Dormy Open, no Askersunds Golfklubb, na Suécia.

Nessa prova de 250 mil euros em prémios, os três portugueses inscritos foram eliminados após a segunda volta, com as seguintes classificações e resultados: 73.º Tomás Melo Gouveia, 135 (69+66), +1; 86.º Tomás Bessa, 136 (69+67), +2; 130.º Ricardo Melo Gouveia, 140 (71+69), +6.

Na Corrida para Maiorca, Ricardo Melo Gouveia é o melhor português, no 22.º lugar, tendo averbado um título (-19) no Abu Dhabi, em abril. Neste ranking da segunda divisão europeia, o seu irmão mais novo, Tomás Melo Gouveia, é o 56.º, com destaque para dois top-5: foi 4.º (-16) na semana passada na Finlândia e 5.º (-11) na Áustria, em julho. Quanto a Tomás Bessa, é o 199.º no ranking do Challenge Tour.

Recorde-se que no final do ano o top-45 apura-se para a Rolex Challenge Tour Grand Final supported by The R&A, torneio que Ricardo Melo Gouveia venceu em 2015, quando se disputava em Omã e não em Maiorca.