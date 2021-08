Pedro Figueiredo e Ricardo Santos dentro do 'cut' provisório na Escócia

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos, ambos membros do European Tour, concluíram esta quinta-feira a volta inaugural do Hero Open, que está a decorrer no traçado do Fairmont St. Andrews (Par 72), dentro do 'cut' provisório.

Figueiredo, de 30 anos, estreou-se na Escócia com uma primeira volta em 68 pancadas, quatro abaixo do Par, e colocou-se à porta do 'top 20' do "leaderboard', ao partilhar a 21.ª posição com mais cinco jogadores, após registar três 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 3, 5 e 16 e um 'eagle' (duas abaixo) no 6, face a apenas um 'bogey' (uma acima) no 9.

"Foi um dia positivo. Tive sorte com o tempo, joguei de manhã e apanhei menos vento. Joguei bastante bem, só fiz um 'bogey', acertei bastantes 'fairways' e 'greens' e patei igualmente bem. Espero continuar assim amanhã (sexta-feira)", afirmou Pedro Figueiredo, em declarações à Lusa.

Já o algarvio Ricardo Santos completou os 18 buracos no Par, graças a três 'birdies' (nos buracos 3, 6 e 10) e outros tantos 'bogeys' (2, 16 e 18), e ocupa o 53.º posto da classificação, empatado e no limite do 'cut' provisório.

"Tendo em conta o temporal que apanhei, foi uma boa volta. Esteve muito vento e isso influenciou o jogo. Aliás, a diferença nos resultados da manhã para a tarde foi de cinco pancadas", constatou o representante nacional à Lusa.

O escocês Calum Hill, com uma exibição pautada por nove 'birdies' e isenta de falhas, entregou um primeiro cartão com 63 pancadas e vai partir para a segunda volta na liderança, com um 'shot' de vantagem sobre o segundo classificado, o inglês Jonathan Caldwell.