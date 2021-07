Pedro Figueiredo e Ricardo Santos discretos na Irlanda do Norte

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos iniciaram esta segunda-feira com uma exibição discreta o ISPS Handa World Invitational presented by Modest! Golf Management, que está a decorrer nos traçados do Galgorm Castle GC e do Massereene GC.

Os dois representantes nacionais jogaram a primeira volta no Galgorm Castle GC (Par 70), na Irlanda do Norte, mas Figueiredo lidou melhor com as dificuldades do percurso e com as condições climatéricas adversas, ao cumprir o Par do campo.

"Hoje de manhã estava bastante vento e chuva, portanto as condições estavam difíceis, tanto que o melhor resultado foi menos quatro. À tarde a chuva e o vento pararam, de maneira que os resultados baixaram, mas, tendo em conta as condições que encontrei, joguei bem. Estive bastante regular em todas as áreas do jogo, nada de extraordinário, mas bastante consistente do 'tee' ao 'green' e bem nos 'putts'", contou, em declarações à Lusa.

Enquanto o jogador de Azeitão assinou um par de birdies (uma abaixo) nos buracos 4 e 7 e outros tantos bogeys (uma acima) no 1 e 9 para se colocar na 59.ª posição, Ricardo Santos esteve "mal no 'putt'" e acabou os 18 buracos com 73 pancadas, três acima, e no 114.º lugar.

"Comecei no 'tee' do 10 e joguei muito bem os primeiros 11 buracos, mas não consegui aproveitar as várias oportunidades para 'birdie'. Depois falhei o 'tee shot' no buraco 12, onde fiz 'duplo bogey', e a saída no 13 para novo 'bogey'. Logo a seguir fiz dois 'birdies' seguidos, em buracos muito difíceis, mas no 17 tinha a bola a cinco metros da bandeira para 'birdie' e acabei com três 'putts', antes de mais um 'bogey' a fechar", relatou Santos, à Lusa.

Com três birdies, quatro bogeys e um duplo bogey (duas acima), o profissional algarvio defende que o resultado "não transparece nada" o seu nível de jogo "num campo difícil" e num dia em que apanhou "muita chuva e vento".

O líder do torneio irlandês, pontuável para o European Tour, é o inglês Jordan Smith, que completou a ronda inaugural ao Galgorm Castle GC com 62 shots, após ter registado oito birdies e alcançar uma vantagem de duas pancadas sobre os segundos classificados, o alemão Matthias Schmid e o escocês David Drysdale.