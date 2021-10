Pedro Figueiredo e Ricardo Santos discretos no Maiorca Golf Open

Pedro Figueiredo e Ricardo Santos, os dois golfistas portugueses que militam no European Tour, iniciaram hoje a participação no Maiorca Golf Open com exibições discretas no traçado de Par 70 do Golf Santa Ponsa, nas Ilhas Baleares.

Figueiredo, de 30 anos, até entrou bem em campo e concluiu o 'front' nine' com uma abaixo, ao registar um 'birdie' (uma abaixo) no buraco 2, mas os quatro 'bogeys' (uma acima) assinalados nos segundos nove buracos (12, 13, 14 e 18), intervalados com mais dois 'birdies' (16 e 17), contribuíram para um 'score' final de 71 pancadas, uma acima.

Graças ao desempenho pouco eficaz, o jogador de Azeitão partilha o 82.º lugar do 'leaderboard' à frente de Ricardo Santos que figura, empatado, na 96.ª posição.

O profissional algarvio, de 39 anos, estreou-se com 72 'shots', duas acima do Par, na sequência de dois 'birdies' nos buracos 2 e 8 e quatro 'bogeys' no 6, 7, 9 1 8, partindo na sexta-feira para a segunda volta a três pancadas do 'cut' provisório, fixado nas 69 pancadas.

O dinamarquês Jeff Winther entregou, por sua vez, um primeiro cartão com 62 pancadas (-8) e lidera com a vantagem mínima diante do sueco Niklas Lemke e do sul-africano Bryce Easton, segundos classificados.