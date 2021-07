Pedro Figueiredo e Ricardo Santos falham apuramento para a última fase do Irish Open

Pedro Figueiredo e Ricardo Santos, ambos membros do European Tour, falharam esta sexta-feira o apuramento para as últimas duas voltas do Irish Open, no traçado do Mount Juliet Estate, na Irlanda.

Depois de iniciar a sua participação com uma exibição abaixo do Par 72 do campo, com 71 'shots', Pedro Figueiredo completou esta sexta-feira os segundos 18 buracos com 74 pancadas (+2), após registar apenas um 'birdie' (uma abaixo) no buraco 15 face aos três 'bogeys' (uma acima) no 7, 8 e 16.

"Hoje foi um dia difícil, sobretudo na parte final. Nem estava a jogar mal, quando me faltavam quatro a cinco buracos para acabar, mas também não estava a fazer 'birdies' que me colocassem em posição de passar o 'cut'. Não consegui aproveitar os Par 5, em dois dias fiz uma acima nesses buracos, e isso dificultou um bocadinho as coisas", explicou Figueiredo, em declarações à Lusa.

Com um agregado de 145 'shots' (+1), o profissional de Azeitão, de 30 anos, ficou a quatro pancadas do corte, fixado nas três pancadas abaixo do Par, e empatado na 113.ª posição da classificação, que apurou os 68 melhores jogadores para o fim de semana.

Ricardo Santos, por sua vez, melhorou o seu desempenho na segunda ronda, depois das 75 pancadas iniciais, mas o Par do campo alcançado hoje não foi o suficiente para garantir a manutenção na prova.

O profissional algarvio somou um total de 147 'shots' (+3) e terminou o Irish Open no 129.º lugar da classificação, comandada ao final da segunda jornada pelo australiano Lucas Herbert, com 131 'shots' (64+67).

Uma vez eliminados do Irish Open, Ricardo Santos ruma à Escócia para disputar na próxima semana o Scottish Open, dotado de oito mil pontos na Corrida para o Dubai e que vai contar com a participação de cinco jogadores do 'top 10' mundial, enquanto Pedro Figueiredo fica a aguardar eventuais desistências para tentar aceder ao 'field'.