Pedro Figueiredo e Ricardo Santos falham 'cut' do Cazoo Classic

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos falharam esta sexta-feira o apuramento para as últimas duas voltas do Cazoo Classic, torneio do European Tour que está a decorrer no campo do London Golf Club, em Inglaterra.

Figueiredo, de 30 anos, ainda concluiu a segunda ronda com 70 pancadas, duas abaixo do Par, mas não foi o suficiente para se qualificar para os últimos 36 buracos do torneio, falhando pela margem mínima o 'cut' que ficou fixado nos 143 'shots', uma abaixo.

Depois das 74 pancadas inaugurais, o profissional de Azeitão assinou três 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 7, 8 e 18, face a apenas um 'bogey' (uma acima) no 3, e totalizou 144 'shots', Par do campo.

"Hoje joguei bem, mas o 'triplo bogey' de quinta-feira no buraco 12 estragou-me o resultado. É sempre difícil falhar o 'cut' por uma ou duas pancadas, mas não há nada a fazer. Agora vou descansar uma semana em casa, em Portugal, e depois volto na Suíça para jogar o Omega European Masters", contou Figueiredo, em declarações à agência Lusa.

Ricardo Santos, o outro golfista português membro do European Tour, também não conseguiu garantir a manutenção no Cazoo Classic, ao totalizar um agregado de 151 pancadas (74+77), sete acima do Par.

"Hoje correu tudo mal. Joguei mal e 'patei' mal. Dia de mau golfe. Vou descansar uma semana, que estou a precisar, e volto à competição na Suíça", confessou o profissional algarvio, após anotar dois 'birdies' (nos buracos 5 e 8), três 'bogeys' (2, 6 e 12) e um par de 'duplo bogeys' (4 e 18).