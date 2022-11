Pedro Figueiredo e Ricardo Santos garantem presença no DP World Tour em 2023

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos garantiram esta quarta-feira a presença no DP World Tour em 2023, após integrarem o lote dos 28 primeiros na última fase da Escola de Qualificação, que decorreu em Tarragona, Espanha.

Pedro Figueiredo, de 31 anos, terminou os seis dias de competição no Infinitum Resort no sétimo lugar, empatado com mais três jogadores, ao contabilizar um agregado de 406 pancadas, 22 abaixo do Par.

Depois de anotar resultados de 69, 67, 70, 65 e 64 pancadas, o golfista de Azeitão encerrou a última volta no Par do 'Lakes Course' (71) com um 'birdie' (uma abaixo) no buraco 7 e um 'bogey' (uma acima) no 'green' do 15, descendo assim quatro posições na classificação, mas assegurando confortavelmente o regresso ao DP World Tour. "Foi uma grande semana. Joguei bastante bem os primeiros cinco dias. Hoje não joguei tão bem, mas foi o dia mais difícil, mentalmente também. Não me senti com tanta confiança como nas voltas anteriores, mas consegui manter-me calmo e fazer um jogo seguro para concretizar o meu objetivo", contou Figueiredo, em declarações à Lusa.

Figueiredo estreou-se no principal Circuito Europeu em 2019, após vencer o KPMG do Challenge Tour em 2018, na Bélgica, mas, no final da época, viu-se obrigado a jogar a Escola de Qualificação para manter o cartão.

Após mais duas temporadas entre a elite europeia, o português desceu, este ano, ao Challenge Tour e, pela segunda vez na carreira, conseguiu recuperar o cartão graças a uma exibição muito consistente e de alto nível em Tarragona. "Sinto-me contente, aliviado e recompensado. Foi um ano difícil e este torneio permite-me acabar a época em grande. Estou também contente pelo Ricardo Santos", acrescentou, referindo-se ao compatriota, que, tal como Ricardo Melo Gouveia, jogou a última fase da Escola de Qualificação.

Ricardo Santos terminou empatado com mais cinco profissionais no 23.º lugar, no limite do 'cut', que apurou os 28 primeiros jogadores para o DP World Tour, circuito ao qual acedeu em 2012, ano em que venceu o Madeira Island Open, e jogou nas temporadas de 2013, 2014, 2015, 2020, 2021 e 2022.

Depois de concluir a penúltima ronda no 'Lakes Course' na 24.ª posição, o algarvio ficou hoje numa situação mais delicada, ao fazer um 'bogey' no buraco 12, mas reagiu com três 'birdies' consecutivos (12, 13 e 14) para um cartão com 69 pancadas e um 'score' final de 411 'shots', 17 abaixo do Par. "Quando fiz esse 'bogey' com três 'putts', vi as coisas mais complicadas, porque ainda tinha pela frente os buracos mais complicados, onde acabei por fazer 'birdie'", confessou Santos, à Lusa.

No geral, o profissional algarvio, de 40 anos, faz um balanço muito positivo da semana intensa de competição no Infinitum Resort, onde os 155 jogadores que iniciaram a fase final da Escola de Qualificação alternaram entre o 'Hills Course' e o 'Lakes Course'. "No primeiro dia estava vento, como hoje, e joguei no 'Hills Course', um campo mais estreito e traiçoeiro. Fiz uma acima, mas até joguei bem e sabia que podia recuperar, pois sentia-me a jogar a um bom nível. Hoje foi muito duro, vento forte e muitos nervos à mistura, mas foi talvez o dia em que joguei melhor, atendendo às condições", adiantou o profissional algarvio, mostrando-se "muito contente e orgulhoso" do feito alcançado em Tarragona.