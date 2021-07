Pedro Figueiredo e Ricardo Santos seguem em frente no País de Gales

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos garantiram esta sexta-feira a continuidade no Cazoo Open supported by Gareth Bale, torneio do European Tour, ao passarem o cut no campo do The Celtic Manor Resort, no País de Gales.

Pedro Figueiredo foi esta sexta-feira o melhor entre os dois representantes nacionais e, após uma estreia com 73 pancadas, duas acima do Par, entregou um segundo cartão com 69 shots, graças a cinco birdies (uma abaixo) nos buracos 3, 6, 9, 11 e 13 face três bogeys (uma acima) no 1, 5 e 10.

"Foi um bom dia, fiz menos duas num campo exigente. Estou satisfeito. Ontem [quinta-feira], apesar de tudo, fiz uma boa recuperação, visto que estava com seis pancadas acima ao fim de 10 buracos, depois de ter feito um quádruplo no 9. Portanto, estou contente com estes primeiros dois dias e espero continuar a jogar bem no fim de semana para sair daqui com uma boa classificação", comentou Figueiredo, de 30 anos, em declarações à Lusa.

Ao contrário do compatriota, que subiu 42 lugares no 'leaderboard' para figurar, empatado, no 32.º posto, Ricardo Santos ascendeu apenas uma posição, mas colocou-se entre os 42.º colocados, com um agregado de 143 pancadas (71+72), uma acima do Par.

"Hoje 'patei' mal do buraco 11 ao 18. Comecei a jogar bem, mas no buraco 7 fiz um mau 'bogey' e no 9 cometi um erro de amador para fazer um 'bogey' em sofrimento, depois de ter jogado um taco para a distância, mas, como a bandeira estava no final do 'green', passou um bocado e ficou quase injogável. Comecei a ficar tenso e a fazer maus 'putts'", confessou o algarvio, que assinou quatro 'bogeys' (nos buracos 7, 9, 12 e 17) e três 'birdies' (1, 5 e 18).

O espanhol Nacho Elvira, por sua vez, descolou do sueco Vincent Norrman, agora segundo classificado, e assumiu a liderança do torneio galês, com um total de 131 'shots' (64+67).