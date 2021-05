Pedro Figueiredo e Ricardo Santos terminam empatados no Canárias Championship

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos terminaram empatados na 40.ª posição o Canárias Championship, o torneio do European Tour que terminou este domingo no Golf Costa Adeje (Par 71), onde venceu o sul-africano Garrick Higgo.

Num dia em que o campeão do Open de Portugal de 2020 e do Gran Canárias Open, há duas semanas, conquistou o segundo título da temporada no European Tour, com 257 pancadas, 27 abaixo do Par do campo, os dois profissionais portugueses totalizaram 273 'shots' (-11) e partilharam o 40.º lugar do 'leaderboard' com mais três jogadores.

Ricardo Santos, depois de voltas de 67 (-4) pancadas, 68 (-3) e 71 (Par), entregou um último cartão com 67 'shots' (-4), graças a 'birdies' (um acima) nos buracos 1, 11, 12, 13 e 18 e apenas um 'bogey' (uma acima) no 10.

"A volta de hoje correu bem melhor que a terceira. Joguei igualmente bem, mas sem o triplo 'bogey' [três acima] que fiz ontem [sábado]. Houve muitas oportunidades que não consegui concretizar, mas foi bom, sobretudo depois de ter começado com três 'putts' no meu primeiro buraco, o 10 do campo", disse o profissional algarvio, em declarações à Lusa.

Tal como Ricardo Santos, de 38 anos, Pedro Figueiredo também voltou a jogar abaixo do Par e, após as rondas de 70 pancadas (-1), 66 (-5) e 68 (-3), despediu-se do percurso espanhol com 69 'shots' (-2), fruto de três 'birdies' (1, 11 e 12) e apenas um 'bogey' (6).

"Esta última volta foi bastante consistente. Faltou-me meter mais uns 'putts' para fazer mais uns 'birdies' e mais umas abaixo do Par. De qualquer forma, faço um balanço positivo deste torneio. Já não passava um 'cut' há cinco torneios. Acabo por fazer quatro voltas abaixo do Par, com um total de menos 11, apesar do campo ser acessível, para o que estamos habituados no European Tour, mas as sensações foram boas e as perspetivas para os próximos torneios também são boas", avaliou o golfista de Azeitão.

Enquanto Pedro Figueiredo fez o seu segundo 'cut' no Canárias Championhip, após o primeiro ter sido alcançado no evento de abertura do European Tour, o Qatar Masters, Ricardo Santos regista cinco cortes esta época.

O próximo torneio dos dois profissionais portugueses será o Betfred British Masters, de 12 a 15 de maio, no traçado de Belfrey (Par 72), em Sutton Coldfiel, Inglaterra.