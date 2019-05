Pedro Figueiredo em 117.º lugar no arranque do Open da China

O português Pedro Figueiredo terminou hoje no grupo dos classificados em 117.º lugar o primeiro dia do Open da China, prova do European Tour, que é liderada por um trio de jogadores.Em Shenzen, Figueiredo finalizou o dia com 74 pancadas, duas acima do par, tendo entregado um cartão com dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey'.O espanhol Jorge Campillo, que em abril venceu em Marrocos, vai iniciar o segundo dia de prova na liderança, depois de ter realizado 65 pancadas, sete abaixo do par, em igualdade com o norte-americano David Lipsky e do finlandês Tapio Pulkkanen.