Pedro Figueiredo em 32.º no Open da Irlanda

Pedro Figueiredo finalizou o primeiro dia de provas do Irish Open de golfe na 32.ª posição, enquanto que Ricardo Gouveia se encontra no grupo dos 90.ºs.O torneio, que está a decorrer em Lahinch, na Irlanda, é comandado pelo irlandês Padraig Harrington, com 63 pancadas (sete abaixo do Par do campo), com o sul-africano Zander Lombard a uma pancada de distância.Com uma excelente prestação final e três 'birdies' (uma pancada abaixo do Par do buraco) nos últimos sete buracos, Figueiredo anulou bem o 'bogey' (uma acima) que trazia desde o primeiro buraco. Fecha o dia com 68 pancadas (duas abaixo).Um pouco menos 'feliz', Gouveia está com 71 pancadas (uma acima), após contabilizar quatro 'bogeys' e três 'birdies'.