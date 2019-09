Pedro Figueiredo em 41.º no Open de Amesterdão

O português Pedro Figueiredo terminou este sábado no grupo dos 41.ºs classificados o penúltimo dia do Open de Amesterdão de golfe, prova do European Tour que decorre naquela cidade holandesa.





Figueiredo entregou um cartão com 71 pancadas, mais uma do que nos dois dias anteriores, seguindo agora com cinco abaixo do par, após um dia com três 'birdies' (uma abaixo do par) e dois 'bogeys' (uma acima).Na liderança estão dois golfistas com 15 tacadas abaixo do par, o espanhol Sergio García e o inglês Callum Shinkwin, num dia marcado pela performance do britânico Matt Wallace, que bateu o recorde do campo, ao entregar um cartão com 63 pancadas, feito conseguido com 10 'birdies' e apenas um 'bogey', subindo dessa forma ao quinto lugar.