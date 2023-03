Pedro Figueiredo em 50.º após o primeiro dia no SDC Championship

O português Pedro Figueiredo acabou esta quinta-feira na 50.ª posição o primeiro dia do torneio de golfe SDC Championship, que está a decorrer na região de Cabo Oriental, na África do Sul.



No campo do St. Francis Links, a primeira volta deste torneio do DP World Tour ainda não está, porém, encerrada, com vários concorrentes a concluir o percurso somente na sexta-feira.

Não foi o caso de Pedro Figueiredo, que fez uma pancada acima do par do campo, com 73, ao registar seis 'birdies' (uma abaixo), três 'bogeys' (uma acima) e dois 'duplos bogeys' (duas acima).

Por seu lado Stephen Ferreira segue no 86.º posto, com 75 pancadas, três acima do par, depois de um 'eagle' (duas abaixo) e três 'birdies', mas também seis 'bogeys' e um duplo-bogey'.

A competição é liderada por dois golfistas empatados com 67 pancadas (cinco abaixo do par) - o francês David Ravetto e o norueguês Kristian Johannessen.