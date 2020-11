Pedro Figueiredo em 70.º no Joburg Open

O golfista português Pedro Figueiredo segue na 70.ª posição no Joburg Open, na África do Sul, cuja terceira volta se disputou este sábado no Randpark Golf Club, em Joanesburgo.

Imediatamente antes desta volta concluiu-se a segunda, interrompida na véspera devido à falta de luz natural, sendo que os outros dois lusos em competição, Ricardo Santos e Stephen Ferreira, falharam o 'cut', terminando em 91.º e 149.º, respetivamente.

Pedro Figueiredo foi um dos que na véspera tinha conseguido concluir a segunda ronda e as contas finais da manhã de hoje colocaram-no entre os que passaram o 'cut', pelo que prosseguiu para mais uma ronda.

Na terceira ronda, entregou o pior cartão dos três dias, com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima), mas também um duplo 'bogey' (duas acima), o que lhe deu um saldo de duas pancadas acima do par do campo. Nos três dias, está com uma pancada acima do par.

O Joburg Open, que decorre até domingo, é liderado pelo sul-africano Wilco Nienaber, que está com 13 pancadas abaixo do par do campo, com o dinamarquês Joachim Hansen a uma apenas.