Pedro Figueiredo em oitavo no arranque do Open de Chipre

Pedro Figueiredo foi hoje o melhor dos dois golfistas portugueses no Open de Chipre, ao terminar o primeiro dia de competição no grupo dos classificados em oitavo lugar, enquanto Ricardo Santos segue em 43.º.

Figueiredo, de 29 anos, totalizou 66 pancadas, cinco abaixo do par do campo, tendo entregado um cartão com oito 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima), que o deixa a apenas duas de distância dos líderes, o inglês Mitch Waite e o norte-americano Johannes Veerman, ambos com 64.

Ricardo Santos, de 38 anos, fez um pouco pior do que o compatriota, concluindo a primeira volta com um total de 69 golpes, dois abaixo do par do campo, em consequência de quatro 'birdies' e dois 'bogeys'.