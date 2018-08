Pedro Figueiredo foi esta quinta-feira o português mais bem classificado no final do primeiro dia do Swedish Challenge, ao terminar entre os quinto colocados a prova a decorrer em Katrineholm, Suécia.O golfista português entregou um cartão com 68 pancadas, quatro abaixo do par, com cinco birdies (uma abaixo) e um bogey (uma acima).Mais abaixo, Tiago Cruz, Ricardo Santos e José-Filipe Lima terminaram entre os classificados na 40ª posição, ambos com 70 pancadas, duas abaixo do par.

Autor: Lusa