Pedro Figueiredo em sétimo a quatro 'shots' do líder do Challenge de Espanha

O português Pedro Figueiredo desceu este sábado ao sétimo lugar do Challenge de Espanha, que termina domingo no Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, em Cadiz, mas está a apenas quatro pancadas do líder espanhol Victor Pastor.



O jogador de Azeitão, que havia concluído as duas rondas inaugurais no 'top 3', fez uma terceira volta mais estável, com três 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 8 e 13 e dois 'bogeys' (uma acima) no 17 e 18, mas acabou por cair alguns lugares no 'leaderboard', partilhando o sétimo lugar com o espanhol Eduardo De La Riva, ambos com uma abaixo do Par do campo. "As condições estavam mais fáceis, ainda assim com um bocadinho de vento, mas nada comparado com o dia de ontem [sexta-feira]. Hoje joguei bastante bem do 'tee' ao 'green', mas não estive tão concretizador nos 'greens' e depois acabei com dois 'bogeys', em dois buracos difíceis. Foi, contudo, uma volta aceitável e espero amanhã fazer ainda melhor", comentou, em declarações à Lusa.

Com um agregado de 215 pancadas (74+70+71), Pedro Figueiredo, de 30 anos, é um dos oito jogadores abaixo do Par, à partida para a derradeira volta, entre os 67 golfistas que passaram o 'cut', estando a curta distância de Victor Pastor, que comanda com um total de 211 pancadas (70+74+67).

O também português Tomás Bessa entregou hoje um cartão com uma abaixo do Par e, com um total de 219 (72+76+71), partilha a 25.º posição com outros seis golfistas, enquanto Tomás Gouveia figura no 60.º lugar (74+76+76).