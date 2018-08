Continuar a ler

Em sentido inverso, José-Filipe Lima caiu 12 posições para terminar o dia entre os classificados na 30.? posição, com 213 pancadas (três abaixo do Par) e um cartão com um eagle (duas abaixo), dois birdies, quatro bogeys e um duplobogey (duas acima).



Pedro Figueiredo terminou este sábado entre os classificados na sétima posição o terceiro dia do Swedish Challeng, prova a decorrer em Katrineholm, na Suécia.Depois de no segundo dia da prova ter terminado em 29.°, este sábado Pedro Figueiredo subiu 22 posições, graças a um cartão com cinco birdies (uma abaixo) e apenas um bogey (uma acima), com um total de 208 pancadas, oito abaixo do Par do campo.

Autor: Lusa