Pedro Figueiredo está em 50.º no Jonsson Workwear Open

Pedro Figueiredo, no grupo dos 50.ºs, foi esta quinta-feira o português mais bem classificado no final do primeiro dia do torneio de golfe Jonsson Workwear Open, prova do World Tour que está a decorrer em Joanesburgo.

Mais atrás, Stephen Ferreira segue para o segundo dia no grupo dos que estão em 96.º.

Com um cartão com 69 pancadas, três abaixo do par do campo, Pedro Figueiredo registou cinco 'birdies' (uma abaixo) e um duplo-'bogey' (duas acima).

Ferreira fez uma abaixo do par no seu percurso, com três 'birdies' e um 'bogey' (uma acima).

A prova é liderada por dois sul-africanos, Darren Fichard e Martin Vorster, com oito pancadas abaixo, seguidos, a uma pancada, por quatro adversários, entre os quais o sueco Sebastian Soderberg.