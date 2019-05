Pedro Figueiredo falha cut do Open da China

Pedro Figueiredo falhou esta sexta-feira o cut no segundo dia do Open da China em golfe, prova do European Tour, que é liderada pelo chinês Ashon Wu.Em Shenzen, Figueiredo fechou o segundo dia no grupo dos golfistas classificados em 84.º lugar, com 70 pancadas, duas abaixo do par, com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e dois 'bogeys' (uma acima).O jogador português fica impedido de continuar a competir na prova, liderada pelo chinês Ashon Wu, de forma destacada, com 13 pancadas abaixo do par, um registo melhor em duas pancadas em relação ao segundo classificado, o finlandês Tapio Pulkkanen.