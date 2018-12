Pedro Figueiredo falha o cut no Alfred Dunhill

O português Pedro Figueiredo foi esta sexta-feira afastado das duas voltas decisivas do Alfred Dunhill, torneio de golfe do circuito europeu, ao concluir a segunda volta com um agregado de 157 pancadas (13 acima do par).Figueiredo terminou a participação no torneio sul-africano integrado no grupo dos classificados na posição 148, depois de hoje ter marcado 79 shots (sete acima do par).O português entregou hoje um cartão com três duplos 'bogeys' (duas acima do par), três 'bogeys' (uma abaixo) e três 'birdies' (uma abaixo), depois de na volta de quinta-feira também não esteve bem, marcando 78 pancadas.O norte-americano David Lipsky lidera o torneio, com 136 pancadas, menos uma dos que os escoceses Scott Jamieson e Marc Warren, que seguem empatados na segunda posição.