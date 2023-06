Pedro Figueiredo fecha BMW Internacional Open no 26.º lugar

O português Pedro Figueiredo terminou este domingo no grupo dos classificados no 26.º lugar do BMW Internacional Open, prova do DP World Tour em golfe, disputada em Munique, na Alemanha.

No último dia da competição, Pedro Figueiredo, que terminou a prova empatado com outros dois jogadores, teve a sua pior prestação no torneio, marcando 74 pancadas (duas acima do Par), fechando com um agregado de 284 pancadas e descendo 12 lugares na classificação.

Ricardo Santos, o outro português em competição, também terminou a volta com 74 pancadas (quatro acima), e terminou o torneio com um total de 293 pancadas, na 69.ª posição.

O sul-africando Thriston Lawrence, que somou um agregado de 275 pancadas, venceu o torneio, com menos um 'shot' do que Joost Luiten, dos Países Baixos, que foi segundo.