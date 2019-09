Pedro Figueiredo fecha Open de Amesterdão em golfe na 49.ª posição

O português Pedro Figueiredo terminou, este domingo, o Open de Amesterdão, do European Tour de golfe, na 49.ª posição, numa prova disputada na capital holandesa e conquistada pelo espanhol Sergio García.

Figueiredo entregou o pior cartão dos quatro dias de competição, com 74 pancadas, duas acima do par, para acabar o torneio três pancadas abaixo, num dia com seis 'bogeys' (uma acima) e apenas quatro 'birdies' (uma abaixo).

García, que tinha entrado no último dia na frente ao lado de Callum Shinkwin, acabou por vencer no The International ao acabar 18 abaixo, uma tacada melhor que o dinamarquês Nicolai Hojgaard.