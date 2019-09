Pedro Figueiredo foi 35.º em Crans Montana

O português Pedro Figueiredo terminou este domingo no 35.º lugar Omega European Masters de golfe, em Crans Montana, na Suíça, ao totalizar 274 pancadas (seis abaixo do par), menos oito do que o vencedor, o sueco Sebastian Soderberg.





O português subiu nove posições relativamente à terceira volta, ao entregar um cartão com 68 pancadas (duas abaixo do par), numa jornada em que fez seis birdies (uma abaixo), dois bogeys (uma acima) e um double bogey.Soderberg venceu o torneio suíço, com três golpes no buraco de desempate no playoff, impondo-se ao italiano Lorenzo Gagli, ao norte-irlandês Rory McIlroy, ao finlandês Kalle Samooja e ao argentino Andres Romero, que terminaram a volta empatados.