Pedro Figueiredo foi 54.º no Australian PGA Championship

O português Pedro Figueiredo terminou este domingo no grupo dos classificados em 54.º lugar o Australian PGA Championship, prova do circuito europeu de golfe, que decorreu em Queensland.

O golfista português, que concluiu a prova empatado com outros dois jogadores, marcou hoje cinco 'birdies' (uma abaixo do par), praticamente anulados por quatro 'bogeys' (uma acima), ficando uma pancada abaixo do par.

Ainda assim, o desempenho de hoje permitiu a Pedro Figueiredo saltar 14 posições, para o grupo dos classificados em 54.º, terminando o português com um agregado de 292 pancadas, quatro acima do par.

O torneio foi conquistado pelo australiano Adam Scott, com um agregado de 275 pancadas, 13 abaixo do par.