Pedro Figueiredo melhora, mas falha 'cut' do Barbasol Championship

O jogador português Pedro Figueiredo melhorou, na sexta-feira, a sua prestação no torneio norte-americano Barbasol Championship, prova do DP World Tour de golfe, mas ficou a duas pancadas de passar o 'cut' e manter-se em prova.

Figueiredo, que na quinta-feira efetuou um percurso em 73 pancadas (uma acima do par do campo), fez uma segunda volta bem melhor, ao terminar em 69 pancadas, menos quatro do que na véspera e três abaixo do par, num dia e que efetuou cinco 'birdies' (uma abaixo do par) e apenas dois 'bogeys' (uma acima).

O norte-americano Lucas Glover mantém-se na frente do torneio, com 131 pancadas (13 abaixo), detendo agora duas pancadas de vantagem para um trio perseguidor, formado pelo seu compatriota Adam Long, pelo sueco Vincent Norman e pelo inglês Daniel Brown.