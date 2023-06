Pedro Figueiredo no grupo dos 20.ºs no Open Europeu

O golfista português Pedro Figueiredo, que esta quinta-feira fez o par do campo no primeiro dia do Open Europeu Porsche, em Hamburgo, está no grupo dos 20.ºs classificados no torneio, claramente acima da linha de cut provisória.

Menos bem classificados estão os outros dois lusos em competição, com Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia no grupo dos 80.º (três pancadas acima), o que os obriga a melhorar um pouco na sexta-feira para se apurarem.

No percurso do Green Eagle de Hamburgo, Pedro Figueiredo esteve bastante regular, com quatro birdies (uma abaixo do par do buraco) e outros tantos bogeys (uma acima). Quanto a Ricardo Santos, entregou um cartão com dois birdies e cinco bogeys, ao passo que Ricardo Melo Gouveia somou dois birdies, três 'bogeys e um duplo-bogey.

A prova, do circuito DP World Tour, é comandada pelo sueco Simon Forsstrom e pelo alemão Maximilian Kieffer, com 69 pancadas, ou seja quatro abaixo do par do campo, que é de 73.