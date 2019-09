Pedro Figueiredo nono no primeiro dia do European Open

O jogador português Pedro Figueiredo concluiu esta quinta-feir a primeira volta do European Open em golfe, que decorre em Hamburgo, na Alemanha, no grupo dos nonos classificados com 70 pancadas, duas abaixo do par do campo.





Também em bom plano esteve Ricardo Melo Gouveia, que cumpriu este primeiro dia em 72 pancadas (par do campo), ficando empatado no grupo dos 23.º classificados.A prova germânica, pontuável para o European Tour, principal circuito europeu de golfe, é liderada pelo britânico Paul Casey com 66 pancadas (seis abaixo), menos uma do que o austríaco Matthias Schwab, segundo classificado.