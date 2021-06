Pedro Figueiredo parte do 'top 20' para a última volta na Suécia

O golfista português Pedro Figueiredo viveu este sábado uma volta menos feliz no traçado Par 72 do Vallda G&CC, em Gotemburgo, mas manteve-se no 'top 20' do Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika, torneio pontuável para o European Tour.

O profissional de Azeitão, de 29 anos, depois de completar os primeiros 36 buracos com duas voltas de 68 pancadas (-4), jogou, este sábado, pela primeira vez, acima do Par, ao registar 73 'shots' (+1), na sequência de 'bogey' (uma acima) no buraco 7 e 17 e um 'birdie' (uma abaixo) no 'green' do 16.

"Foi uma volta menos boa. Estavam condições bem mais difíceis, com muito vento do princípio ao fim, e isso refletiu-se no resultado, embora não tenha metido tantos 'putts' como nos dois primeiros dias. E falhei um ou dois 'shots', sobretudo nos buracos Par 5, que me impossibilitou de fazer 'birdie"", justificou, à Lusa, o golfista português.

Com um total de 209 pancadas (68+68+73), sete abaixo do Par, Pedro Figueiredo partilha a 18.ª posição do 'leaderboard' com mais oito jogadores, todos a dois 'shots' do grupo dos 10.ºs classificados.

O comando da prova, à partida para a derradeira ronda, é partilhado pelo quarteto composto pela inglesa Alice Hewson, a sueca Caroline Hedwall, o galês Rhys Enoch e o australiano Jason Scrivener, todos com um agregado de 204 pancadas (-12).