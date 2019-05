Pedro Figueiredo passa 'cut' do British Masters

O jogador português Pedro Figueiredo passou esta sexta-feira o 'cut' do British Masters em golfe, ao concluir a segunda volta no 34.º posto, com um agregado de 140 pancadas (quatro abaixo do Par do campo).Figueiredo, que na quinta-feira tinha efetuado 71 pancadas, o que o deixou no grupo dos 43.ºs classificados, melhorou esta sexta-feira a sua prestação, tendo cumprido a volta em 69 pancadas, subindo ao 34.º posto, numa prova liderada pelo inglês Matt Wallace com 132 pancadas (12 abaixo), menos uma do que um grupo de quatro perseguidores.Uma prova para esquecer teve Ricardo Melo Gouveia, que, depois de ter efetuado uma primeira volta em 79 pancadas, hoje ainda melhorou para 75, mas o total de 154 deixou-se 'afundado' no 153.º posto.