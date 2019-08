Pedro Figueiredo passa cut em Crans Montana

Pedro Figueiredo passou esta sexta-feira o cut do Omega European Masters de golfe, que está a decorrer em Crans Montana, na Suíça, enquanto que Ricardo Melo Gouveia falhou esse objetivo.O torneio, a decorrer no campo do Crans-sur-Sierre GC, passa a contar com um português apenas, Figueiredo, que segue em 58.º, com uma pancada abaixo do par. Esta sexta-feira, registou cinco birdies (uma pancada abaixo do par do buraco), mas também três bogeys (uma acima) e um triplo-bogey.Ricardo Melo Gouveia fecha a competição em 133.º, cinco pancadas acima do par e a seis do cut.Num dia especialmente menos feliz, fez só dois birdies para contrabalançar cinco bogeys e um duplo-bogey.O torneio é comandado pelo norte-americano Gavi Green, com 129 pancadas (11 abaixo do par do campo).