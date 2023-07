Pedro Figueiredo passa 'cut' em torneio na Dinamarca

Pedro Figueiredo passou esta sexta-feira o 'cut' do torneio de golfe Made in Himmerland, em Farso, Dinamarca, e segue para a jornada de sábado na 27.ª posição, com um agregado de 139 pancadas.

O jogador português esteve hoje em bom plano, terminando o percurso com três pancadas abaixo do par, com seis 'birdies' e três 'bogeys' no registo do segundo dia do torneio do calendário do DP World Tour.

Figueiredo progrediu 25 posições face à classificação da véspera e passou folgadamente o 'cut' no torneio dinamarquês, que decorre até domingo.

Pelo caminho fica o outro luso na competição, Ricardo Santos, após um dia fechado com uma acima do par, que não deu para compensar o mau resultado de quinta-feira, em que registou +6.

Hoje, com três 'birdies' e quatro 'bogeys', fecha a competição com 147 pancadas (sete acima do par), no 130.º lugar.

O primeiro lugar no torneio passou a ser do espanhol Nacho Elvira, após um dia absolutamente 'fabuloso', com nove 'birdies', dos quais cinco consecutivos.

O golfista espanhol apenas registou um 'bogey' no plano negativo, pelo que fechou o cartão do dia com oito pancadas abaixo do par.

Elvira, único a fazer hoje uma pontuação de 62, tem no total 131 pancadas, menos uma que o líder da véspera, o escocês Robert Macintyre, e menos duas que o inglês Ross Fischer.