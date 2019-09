Pedro Figueiredo passa cut no KLM Open

O golfista português Pedro Figueiredo passou esta sexta-feira o cut do KLM Open em golfe, prova pontuável para o European Tour a decorrer em Amesterdão, na Holanda, enquanto o compatriota Ricardo Melo Gouveia ficou pelo caminho.Depois de ter terminado a primeira volta no 26.º posto, com 70 pancadas (duas abaixo do par), Pedro Figueiredo repetiu o resultado, com cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima), mas caiu para 34.º, com 140 (quatro abaixo).Os primeiros 74 classificados, com um mínimo de 142 pancadas (duas abaixo do par), passaram o 'cut', com Ricardo Melo Gouveia a ficar no lugar imediato o 75.º, com mais 10 jogadores, todos com 143 (uma abaixo do par).Melo Gouveia, que tinha somado 72 pancadas (par do campo) no primeiro dia, que fechou no 65.º posto, somou hoje 71 (uma abaixo do par), com cinco 'birdies' e quatro 'bogeys'.A prova é liderada a solo pelo escocês Scott Jamieson, com 133 pancadas (11 abaixo do par), depois de marcar hoje 65 (sete abaixo). É seguido, a duas pancadas, por um quarteto, que inclui três ingleses e o espanhol Sergio Garcia.