Pedro Figueiredo passa cut no Open da África do Sul

O português Pedro Figueiredo passou esta sexta-feira o cut do Open da África do Sul, prova do circuito europeu de golfe, enquanto os restantes dois praticantes lusos em prova ficaram eliminados.Pedro Figueiredo, que terminou a primeira volta no 17.º posto, com 67 pancadas, esteve hoje menos bem e concluiu a segunda ronda com 73 pancadas (uma acima do par do campo), caindo para o grupo dos situados no 57.º posto, com 140 pancadas.Depois de uma primeira metade de volta em que efetuou um 'birdie' (uma pancada abaixo do par do buraco), Figueiredo quebrou na segunda, na qual efetuou dois 'bogeys' (uma pancada acima) e um 'duplo bogey', contra apenas dois 'birdies'.José-Filipe Lima, autor de uma primeira volta menos positiva - foi 122.º, com 72 pancadas -, fez duas pancadas abaixo do par e terminou com 141 pancadas, apenas uma acima do 'cut' projetado.Stephen Ferreira, um português que compete no circuito sul-africano, cumpriu os dois dias com um total de 143 pancadas, terminando o torneio no grupo dos classificados na 101.ª posição.O sul-africano Charl Schwartzel assumiu a liderança da prova, com um total de 130 pancadas, menos uma do que o segundo classificado, o zambiano Madalitso Muthiya.