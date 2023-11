Pedro Figueiredo passa o cut em Espanha

Pedro Figueiredo precisa de duas grandes voltas finais para repetir a proeza do ano passado e passar de novo a Final da Escola de Qualificação do DP World Tour, algo que nenhum português logrou em duas épocas consecutivas.

O n.º2 do ranking de profissionais da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) sofreu, esta segunda-feira, em Espanha, uma quebra na classificação geral desta autêntica maratona de seis voltas, mas nada está perdido.

O mais importante para o dia de hoje foi conseguido, ou seja, a passagem do cut para o top-70 (incluindo empatados). Pelo contrário, Tomás Melo Gouveia, o outro português em competição em Tarragona, foi eliminado após a quarta jornada.

Como explicou Rodrigo Cordoeiro, o ‘press officer’ da FPG, "embora tenha feito hoje o seu resultado mais alto (o pior) do torneio até ao momento, Pedro Figueiredo garantiu com segurança um lugar nas duas últimas voltas da Fase Final da Escola de Qualificação do DP World Tour".

Em quatro voltas, foi a primeira vez que o campeão nacional de 2013 não conseguiu bater o Par dos dois campos do Infinitum Golf, na Catalunha. Marcou 71 pancadas, a Par do Lakes Course, campo onde, no segundo dia, tinha efectuado a sua melhor volta do torneio, em 68 (-3). Já no Hills Course, assinara cartões de 70 (-2), tanto no primeiro, como no terceiro dia.

‘Figgy’ totaliza, assim, 279 (-7) e integrou à vontade os 78 apurados para os últimos 36 buracos, dos 156 jogadores que iniciaram esta Final da Escola. Contudo, pela primeira vez saiu do top-30 e afastou-se do tal top-25 que no final das seis voltas irá assegurar uma vaga no DP World Tour de 2024.

Com efeito, o profissional da Vanguard desceu do grupo dos 26.º classificados para os 48.ºs, passando o cut (-5) por 2 pancadas.

As duas últimas voltas serão realizadas na terça e na quarta-feira, sempre no Lakes Course, considerado o campo mais difícil dos dois. A boa notícia é que foi ali que fez -3 na segunda volta. E são exactamente 3 pancadas que separam-no do desejado top-25.

Quanto a Tomás Melo Gouveia, o n.º4 no ranking de profissionais da FPG, que superara com brilhantismo a Segunda Fase da Escola, foi eliminado com um total de 286 pancadas, a Par do campo, após voltas de 75, 73, 67 e 71.

Veja-se bem o nível competitivo, pois duas voltas abaixo do Par para um agregado a Par do campo não permitiu-lhe melhor do que integrar o grupo dos 117.º classificados.

Já não será possível juntar-se ao seu irmão mais velho, Ricardo Melo Gouveia, na primeira divisão europeia, em 2024.

Tomás vai, no entanto, ficar com uma boa categoria no Challenge Tour, a segunda divisão do golfe profissional europeu, na qual encerrou a temporada de 2023 no 62.º lugar da Corrida para Maiorca, após quatro top-10 em 16 torneios.

Em 2022 fechara em 131.º com 18 torneios. E a sua média de pancadas por volta melhorou de 71,65 em 2022 para 70,30 em 2023. É, claramente, um jogador em progressão.

O líder da Escola de Qualificação do DP World Tour aos 72 buracos é o italiano Filippo Celli com 265 (68+65+66+66), 21 abaixo do Par.