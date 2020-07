Pedro Figueiredo passa o 'cut' no British Masters

O golfista português Pedro Figueiredo passou esta quinta-feira o 'cut' do British Masters, que decorre na cidade inglesa de Newcastle, ao contrário do compatriota Ricardo Santos, que ficou afastado das duas rondas finais.

Pedro Figueiredo entregou um cartão com 69 pancadas (duas abaixo do par do campo), consequência de seis 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e quatro 'bogeys' (uma acima), terminando o segundo dia de prova com um total de 135 (sete abaixo do par do campo).

Apesar de ter necessitado de mais três golpes do que na quarta-feira, dia em que totalizou 66, e de ter caído do grupo dos quintos para o dos 10.º classificados, o golfista português manteve-se na corrida pelos primeiros lugares da prova britânica.

Ricardo Santos efetuou 68 pancadas (três abaixo do par do campo), fruto de um 'eagle' (duas abaixo do par do buraco), um 'duplo bogey' (duas ou mais acima) e cinco 'birdies', terminando com um agregado de 143 (uma acima do par do campo) e falhando o 'cut'.

O British Masters, que termina no sábado, é liderado pelo italiano Renato Paratore, com um total de 131 pancadas, 11 abaixo do par do campo.