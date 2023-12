Pedro Figueiredo passa o 'cut' no Open das Ilhas Maurícias

O golfista português Pedro Figueiredo garantiu presença nas duas voltas decisivas do Open das Ilhas Maurícias, ao concluir a segunda volta, que só fecha no sábado, no grupo dos sétimos classificados, com um agregado de 137 pancadas.

Na segunda volta, cuja conclusão foi adiada para sábado, Pedro Figueiredo entregou um cartão com 69 pancadas (três abaixo do par), com três 'bogeys' (uma acima), anulados por quatro 'birdies' (uma abaixo) e um 'eagle' (duas abaixo).

Figueiredo, que subiu nove lugares em relação a quinta-feira, segue empatado com outros cinco jogadores na sétima posição.

O torneio do DP World Tour é liderado pelo sueco Sebastian Söderberg, que soma 134 pancadas, 10 abaixo do par.