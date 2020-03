Pedro Figueiredo passa o 'cut' no Open do Qatar

O português Pedro Figueiredo passou esta sexta-feira o 'cut' do Open do Qatar, ao terminar a segunda ronda da prova do circuito europeu de golfe no grupo dos golfistas classificados no 60.º lugar, os últimos a alcançar o apuramento.

Pedro Figueiredo entregou um cartão com 71 pancadas, igualando o par do campo, fruto de três 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e igual número de 'bogeys' (uma acima), o que o fez cair 19 lugares na classificação, de 41.º para 60.º, com um total de 141 golpes.

O compatriota Ricardo Santos desceu 14 posições, para o grupo dos praticantes colocados no 115.º posto, depois de hoje efetuar 73 pancadas (duas acima do par), com três 'birdies' e cinco 'bogeys', totalizando 146 golpes, cinco abaixo do 'cut'.

O torneio, da primeira divisão do golfe europeu, é liderado pelo inglês Andy Sullivan e pelo espanhol Jorge Campillo, com 132 pancadas cada (10 abaixo do par).