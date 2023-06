Pedro Figueiredo regressa às vitórias

Pedro Figueiredo regressou aos títulos no 2.º Torneio do Circuito da Federação Portuguesa de Golfe, que decorreu no Ribagolfe Lakes, em Benavente, onde foram ainda consagrados os amadores Ana da Costa Rodrigues e Alexander Amey.O torneio de 7.500 euros em prémios monetários captivou alguma da nata do golfe nacional, designadamente dois jogadores do DP World Tour (a primeira divisão europeia) e três atletas que andam a competir no Challenge Tour (a segunda divisão europeia)."Figgy" fez valer o seu estatuto de membro do DP World Tour e, apesar de ter partido para a última volta na 4.ª posição, acabou por triunfar com a diferença mínima de 1 pancada sobre um grupo de quatro rivais: Vítor Lopes, Tomás Silva, Ricardo Santos e Pedro Almeida.O atleta da Vanguard totalizou 142 pancadas, 2 abaixo do Par do Ribagolfe Lakes, após voltas de 72 e 70, enquanto os seus perseguidores mais diretos concluíram com 143 (-1): Vítor Lopes e Tomás Silva com voltas de 73 e 70, Ricardo Santos com rondas de 71 e 72, Pedro Almeida com cartões de 69 e 74.No final da primeira volta, Pedro Almeida partilhava a liderança com Tomás Bessa (69+77), que acabou empatado na 6.ª posição com Tomás Melo Gouveia (73+73), o vencedor no 1º Torneio do Circuito FPG, disputado em fevereiro, no Montado, em Palmela. Ambos somaram 146 (+2).Pedro Figueiredo embolsou 1.700 euros pela vitória e foi o seu primeiro título desde o Amarante Invitational Pro-Am em dezembro de 2021. Neste Circuito da FPG é o seu segundo troféu, depois do alcançado no Amendoeira O’Connor Junior Course em abril de 2021.Cada um dos segundos classificados recebeu um prémio de 862 euros.Desde que o Circuito FPG foi criado, em 2021, foi a terceira vez que visitou Ribagolfe, mas a primeira em que se jogou no percurso Lakes. Nos anos anteriores fora no percurso Oaks, com triunfos de Miguel Gaspar (-10) em 2021 e do amador Miguel Silveira (-2) em 2022.Os primeiros sete lugares foram ocupados por profissionais. Os primeiros amadores, no 8.º posto, foram Alexander Amey (71+76) e Vasco Alves (70+77), com 147 (+3). Para atribuir o prémio de vencedor amador foi necessário um "play-off" que o espanhol representante de Vilamoura venceu, graças a um putt para birdie de 12 metros, executado de fora do green do buraco 18.Na prova feminina, Ana da Costa Rodrigues, de Miramar, ganhou com 151 (76+75), +7, batendo por 4 a profissional Susana Ribeiro (77+78), que competiu grávida. A segunda melhor amadora foi Luciana Reis (Miramar), a 6 pancadas da campeã.Nos Seniores impuseram-se André Holtreman Roquette (Quinta do Perú) e Marta Lampreia (Levante), respectivametne com +17 e +28.