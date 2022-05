Pedro Figueiredo salta para o top-3 no Challenge de Espanha

O golfista português Pedro Figueiredo integrou esta sexta-feira o top-3 do Challenge de Espanha, no Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, em Cádis, liderando os compatriotas Tomás Bessa e Tomás Gouveia para as últimas duas voltas.

Sob condições climatéricas muito difíceis, sobretudo muito vento, Figueiredo destacou-se e, ao registar um agregado de 144 pancadas ao final dos 36 buracos inaugurais, Par do campo, saltou para o terceiro lugar do 'leaderboard', partilhado com mais seis jogadores.

Depois de um primeiro cartão com 74 pancadas, duas acima do Par do campo, o golfista de Azeitão, de 30 anos, completou a segunda ronda com 70 'shots', duas abaixo, graças a 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 3, 6, 11, 12, 16 e 18 e 'bogeys' (uma acima) 1, 4, 7 e 17.

"Foi uma grande volta. Estavam condições muito difíceis, foi dos dias em que joguei com mais vento. Costumo adaptar-me bem ao vento e, hoje, para além disso, joguei muito bem do 'tee' ao 'green', onde meti também bons 'putts'. Uma volta com duas abaixo, com o vento que estava, foi muito bom", explicou o representante nacional à Lusa.

Além de Pedro Figueiredo, 57.º colocado no ranking do Challenge Tour, Tomás Bessa e Tomás Gouveia também passaram o 'cut', estabelecido nas 151 pancadas (+7) e que ditou a continuidade em prova dos 67 melhores jogadores dos 156 que iniciaram a prova em Cadiz.

Enquanto Bessa figura no 30.º lugar, com um total de 148 'shots' (72+76), Tomás Gouveia ocupa a 46.ª posição, ao contabilizar 150 pancadas (74+76), num dia em que João Girão foi o único português a ser eliminado (78+79).

O Challenge de Espanha é comandado pelo sueco Mikael Lindberg, de 29 anos, que detém um total de 142 pancadas (69+73), uma de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Pedro Oriol (69+74), os únicos jogadores com um agregado abaixo do Par do traçado do Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri.