Pedro Figueiredo segue em 17.º lugar no Open da África do Sul

O golfista português Pedro Figueiredo terminou esta quinta-feira na 17.ª posição a primeira volta do Open da África do Sul, prova do circuito europeu, na qual o compatriota José-Filipe Lima segue no 122.º lugar.Figueiredo, que segue empatado com outros nove jogadores, somou hoje 67 pancadas (quatro abaixo do par), ao entregar um cartão com sete 'birdies' (uma abaixo) e três 'bogeys' (uma acima).José-Filipe Lima segue no grupo dos classificados na 122.ª posição, depois de ter marcado 72 pancadas (uma acima do par), com cinco 'bogeys' e quatro 'birdies'.O sul-africano Louis Oosthuizen lidera o torneio, com 62 pancadas, depois de ter fechado a volta com nove 'birdies'.