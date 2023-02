Pedro Figueiredo segue em 31.º lugar no torneio de Singapura

O golfista português Pedro Figueiredo, que passou o 'cut' do torneio de Singapura, prova do mais importante circuito europeu, efetuou este sábado 70 pancadas na terceira volta, seguindo no grupo dos praticantes classificados em 31.º lugar.

Pedro Figueiredo entregou um cartão com 70 pancadas, duas abaixo do par do campo, graças a quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (uma acima), apresentando um total de 209 'shots' (sete abaixo).

Na liderança da prova estão o sul-coreano Jeunghun Wang e o espanhol Alejandro Del Rey, com um total de 202 pancadas nas três voltas já efetuadas, 14 abaixo do par do campo.

O golfista português, de 31 anos, vai disputar no domingo a quarta e última volta do torneio de Singapura.