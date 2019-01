O português Pedro Figueiredo terminou esta quarta-feira no 38.º lugar a primeira volta do Abu Dhabi Championship, prova do circuito europeu de golfe.Pedro Figueiredo, que segue empatado com outros 23 jogadores, terminou a volta com 70 pancadas (duas abaixo do par), tendo marcado dois 'birdies' (uma abaixo).O torneio é liderado pelo irlandês Shane Lowry, que entregou hoje um cartão com 62 pancadas (10 abaixo), igualando o recorde do campo.