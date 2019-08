Pedro Figueiredo segue em 39.º em Crans Montana

O português Pedro Figueiredo é um dos 39.ºs classificados no final do primeiro dia do Omega European Masters de golfe, que está a decorrer em Crans Montana, na Suíça.Figueiredo está com 68 pancadas (duas pancadas abaixo do par do campo do Crans-sur-Sierre GC), concluindo a jornada com cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima).Quanto a Ricardo Melo Gouveia, o outro português no torneio, integra o grupo dos 77.ºs, no par do campo.Fez três 'birdies' e outros tantos 'bogeys'.O torneio é comandado pelo austríaco Matthias Schwab e pelo francês Mike Lorenzo-Vera, 63 pancadas (sete abaixo do par do campo).