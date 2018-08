Pedro Figueiredo segue em sexto no torneio de Genebra

O português Pedro Figueiredo está no sexto lugar do Troféu Rolex, prova a decorrer em Genebra até sábado, enquanto que o outro luso presente na prova, José-Filipe Lima, ocupa a 18.ª posição.O primeiro dos quatro dias de competição no Clube de Golfe de Genebra teve como grande dominador o finlandês Kim Koivu, autor de 10 birdies (uma pancada abaixo do Par do buraco), para entregar um cartão com 62 pancadas apenas.A Pedro Figueiredo as coisas também correram muito bem, já que registou quatro abaixo do Par na jornada, graças a quatro birdies. Está a uma pancada apenas do quarto lugar e a três do segundo.Quanto a Lima, fechou o seu primeiro percurso com três birdies, mas um bogey (uma pancada acima) também, pelo que o seu saldo é de duas pancadas abaixo.O troféu faz parte do European Challenge Tour e só tem 40 participantes em competição, pelo que não tem cut no final do segundo dia.