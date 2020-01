Pedro Figueiredo segue no 47.º posto na África do Sul

O golfista Pedro Figueiredo é o português mais bem classificado após a primeira volta do Open da África do Sul, prova do circuito europeu na qual segue na 47.ª posição, com 68 pancadas.

Pedro Figueiredo, que segue com três pancadas abaixo do par, marcou três 'birdies' (uma abaixo), na volta inaugural do torneio.

Os outros portugueses em prova, Ricardo Santos e Stephen Ferreira, seguem empatados no lugar 96, com 70 pancadas (uma abaixo do par).

Ricardo Santos entregou hoje um cartão com quatro 'birdies', um 'bogey' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima), enquanto Stephen Ferreira fechou a volta com três 'birdies' e dois 'bogeys'.

O torneio é liderado pelo norte-americano Johannes Veerman, que segue com 62 pancadas, nove abaixo do par.